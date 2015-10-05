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    Бывший глава Гонконга вызван в суд по делу о коррупции

    Политика подозревают в том, что он неоднократно пользовался услугами частных самолетов и яхт своих знакомых миллиардеров

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/  Бывший глава администрации Гонконга Дональд Цанг вызван в суд для дачи показаний по антикоррупционному расследованию, которое проводится в отношении него, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    70-летнего политика обвиняют в том, что в период своего пребывания у власти (2005-2012 гг.) он неоднократно пользовался "услугами" частных самолетов и яхт своих знакомых миллиардеров для личных поездок на отдых за рубеж. Кроме того, один из китайских магнатов предоставил ему на условиях льготной аренды роскошные апартаменты в соседнем городе Шэньчжэнь.

    Сам Цанг не отрицает разъездов на чужих частных самолетах и яхтах, но утверждает, что оплачивал "билеты" по рыночной стоимости. Он решительно опровергает слухи об использовании служебного положения для личной выгоды.

    Это уже не первый скандал, нанесший удар по репутации правительства. В минувшем году Верховный суд Гонконга приговорил к 7,5 годам тюрьмы бывшего заместителя Цанга (в период с 2005 по 2007 г.) Рафаэля Сюя. Он был обвинен во взятках, полученных от крупных девелоперов в обмен на лоббирование их интересов.

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