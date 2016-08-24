Бывший генсек ООН возглавил комиссию по проблеме мусульман-рохинджа в Мьянме

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назначен председателем консультативной комиссии по проблемам штата Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы.

Как сообщает Report со ссылкой на Myanmar Times, комиссия во главе с Кофи Аннаном будет главным совещательным органом для госсоветника, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи в вопросах разрешения конфликта в штате Ракхайн и поможет ее правительству разработать наиболее верные политические решения.

Напомним, что кризис в штате Ракхайн, в результате которого более 100 тысяч этнических бенгальцев-мусульман, называющих себя "рохинджа", вынуждены были покинуть свои дома и переселиться в лагеря беженцев, становится наиболее серьезным вызовом для правительства партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), пришедшего к власти в результате полной победы на всеобщих выборах в ноябре прошлого года. В последнее время конфликт между мусульманами и буддистами обострился.