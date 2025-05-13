Бывший генсек НАТО раскритиковал Трампа из-за Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию.

Угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию.

Как передает Report , об этом в интервью Politico заявил экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Он подчеркнул, что Гренландия является частью Дании, а гренландцы не хотят становиться американцами:

"Я считаю бесстыдным, что американский президент может угрожать союзнику. Дания - один из ближайших и самых надежных союзников Соединенных Штатов", - сказал Расмуссен.

По его словам, в последние десятилетия США лишь сокращали свое военное присутствие в Гренландии, хотя и имеют право создавать там базы.

"Дело в том, что Гренландия является частью НАТО. Если Соединенные Штаты недовольны ее защитой, то мы были бы благодарны за усиление сотрудничества в сфере обороны", - добавил бывший генсек альянса.