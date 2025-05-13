О нас

Бывший генсек НАТО раскритиковал Трампа из-за Гренландии

Бывший генсек НАТО раскритиковал Трампа из-за Гренландии Угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию.
Другие страны
13 мая 2025 г. 03:18
Бывший генсек НАТО раскритиковал Трампа из-за Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию.

Как передает Report, об этом в интервью Politico заявил экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Он подчеркнул, что Гренландия является частью Дании, а гренландцы не хотят становиться американцами:

"Я считаю бесстыдным, что американский президент может угрожать союзнику. Дания - один из ближайших и самых надежных союзников Соединенных Штатов", - сказал Расмуссен.

По его словам, в последние десятилетия США лишь сокращали свое военное присутствие в Гренландии, хотя и имеют право создавать там базы.

"Дело в том, что Гренландия является частью НАТО. Если Соединенные Штаты недовольны ее защитой, то мы были бы благодарны за усиление сотрудничества в сфере обороны", - добавил бывший генсек альянса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi