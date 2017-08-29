Бывший генпрокурор Венесуэлы заявила о попытках правительства убить ее

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас заявила, что венесуэльские власти предпринимали попытки нанять людей, чтобы организовать ее убийство.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в столице Коста-Рики, куда прибыла для того, чтобы представить жалобу на правительство Венесуэлы в Межамериканскую комиссию по правам человека.

Экс-генпрокурор заверила, что не может вернуться на родину из-за того, что ее сразу поместят в тюрьму и сделают так, чтобы она исчезла.

Бывшая генпрокурор Венесуэлы сказала, что власти ее страны допускают систематические нарушения прав человека, в том числе осуществляют незаконные аресты и применяют пытки. Она также обещала представить доказательства того, что члены венесуэльского высшего руководства причастны к коррупции, хотя до настоящего времени не сделала этого.