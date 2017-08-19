Бывший генпрокурор Венесуэлы обвинила Мадуро в причастности к скандалу вокруг Odebrecht

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила о причастности президента страны Николаса Мадуро к коррупционному скандалу, связанному с бразильским конгломератом строительных компаний Odebrecht.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

"Всё это нужно рассматривать вместе со случаем Odebrecht, главным коррупционным делом региона, они знают, что у нас есть информация и детали обо всех операциях, суммах и тех, кто обогатился, а также о том, что данное расследование включает Николаса Мадура и его окружение", — цитирует экс-генпрокурора РИА Новости.

Ранее Мадуро заявил, что увольнение Диас с поста генпрокурора Венесуэлы является внутренним делом.