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    Бывший генпрокурор Венесуэлы обвинила Мадуро в причастности к скандалу вокруг Odebrecht

    У нас есть информация и детали обо всех операциях, а также о том, что данное расследование включает Николаса Мадура - Луиса Ортега Диас

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила о причастности президента страны Николаса Мадуро к коррупционному скандалу, связанному с бразильским конгломератом строительных компаний Odebrecht.

    Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

    "Всё это нужно рассматривать вместе со случаем Odebrecht, главным коррупционным делом региона, они знают, что у нас есть информация и детали обо всех операциях, суммах и тех, кто обогатился, а также о том, что данное расследование включает Николаса Мадура и его окружение", — цитирует экс-генпрокурора РИА Новости.

    Ранее Мадуро заявил, что увольнение Диас с поста генпрокурора Венесуэлы является внутренним делом.

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