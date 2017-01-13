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    Бывший генсек ООН намерен баллотироваться на выборах президента Южной Кореи

    Пан Ги Мун: Южная Корея не может позволить себе терять время зря

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил желание баллотироваться на выборах президента, которые состоятся в Южной Корее, предположительно, позднее в этом году.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Пан Ги Мун накануне  прилетел в Сеульский международный аэропорт Инчхон, завершив свою деятельность на посту генсека ООН, на котором он находился в течение пяти лет до конца декабря прошлого года.

    В беседе с журналистами Пан Ги Мун заявил, что Южная Корея не может позволить себе терять время зря, и подчеркнул необходимость изменений в политике.

    Пан Ги Мун выразил решимость объединить расколотую страну и снова сделать ее перворазрядной нацией.

    Опросы общественного мнения в Южной Корее показывают, что Пан Ги Мун является одним из фаворитов среди претендентов на то, чтобы сменить Пак Кын Хе в ходе президентских выборов, дата которых может быть перенесена с декабря на более ранний срок.

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