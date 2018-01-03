Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок ядерной кнопки президента США

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем Instagram фотоснимок ядерной кнопки президента США, расположенной на столе в Овальном кабинете Белого дома.

Как передает Report, фотографию Соуза разместил на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у северокорейского лидера.

«К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника», — подписал снимок Соуза.

На панели с президентским гербом располагается табличка с надписью: «Тяжелые решения принимать трудно» (Hard things are hard).

Помимо этого, Соуза разместил снимок ядерного чемоданчика американского президента.

На архивной фотографии изображен сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США внутри.