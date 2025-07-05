Бывший чемпион UFC Макгрегор захотел принять участие в поединке в Белом доме

Бывший ирландский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор захотел принять участие в бою, который пройдет на территории Белого дома и будет приурочен ко Дню независимости США.

Бывший ирландский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор захотел принять участие в бою, который пройдет на территории Белого дома и будет приурочен ко Дню независимости США.

Как передает Report, об этом К. Макгрегор написал в соцсети X.

"Я взбудоражен, что президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC в Белом доме. Я был бы польщен! Записывайте меня!" - говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок UFC. Американский лидер сообщил, что бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие. В UFC также подтвердили планы проведения боя, отмечает телеканал NBC News.