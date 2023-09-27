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Бывшему замглавы МИД Японии предъявили обвинения в мошенничестве

Бывшему замглавы МИД Японии предъявили обвинения в мошенничестве Токийская прокуратура предъявила обвинения бывшему парламентскому замглавы МИД Японии Масатоси Акимото по делу о его участии в мошеннических действиях.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 09:01
Бывшему замглавы МИД Японии предъявили обвинения в мошенничестве

Токийская прокуратура предъявила обвинения бывшему парламентскому замглавы МИД Японии Масатоси Акимото по делу о его участии в мошеннических действиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным следователей, связанная с Акимото компания могла незаконно оформить пособия от государства на сумму 2 млн иен (около $13,4 тыс.), составив отчет о якобы понесенных расходах из-за распространения в Японии коронавируса.

Кроме того, его вновь обвинили во взятках на сумму порядка 70 млн иен (около $470 тыс.), которые на тот момент еще действующий замминистра предположительно получил от токийской компании Japan Wind Development.

В результате скандала Акимото ушел со своего поста, а также лишился депутатского мандата от правящей в Японии Либерально-демократической партии, которую ему пришлось покинуть. После этого он остался в парламенте в качестве беспартийного депутата. 7 сентября политик был арестован по делу о взятках.

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