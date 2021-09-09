О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бывшего вице-президента Сирии приговорили к четырем годам тюрьмы

Бывшего вице-президента Сирии приговорили к четырем годам тюрьмы Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, который приходится дядей нынешнему лидеру страны.
Другие страны
9 сентября 2021 г. 17:00
Бывшего вице-президента Сирии приговорили к четырем годам тюрьмы

Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, который приходится дядей нынешнему лидеру страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

В середине 2020 года первая инстанция приговорила Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание средств, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских госсредств с момента побега из страны в 1983-1984 годах и до 2016 года.

Апелляционная инстанция также согласилась с вынесенными в 2020 году обвинениями в "отмывании средств в составе организованной группы" и "налоговых нарушениях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəşər Əsədin əmisi 4 il həbsdə yatacaq
Версия на английском языке Syria's former vice president sentenced to four years in prison

Другие новости из категории

Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
9 сентября 2021 г. 15:57
ЦБ Афганистана заморозил банковские счета бывших министров
ЦБ Афганистана заморозил банковские счета бывших министров
9 сентября 2021 г. 15:06
В Минфине и Минюсте Германии начались обыски
В Минфине и Минюсте Германии начались обыски
9 сентября 2021 г. 14:10
Талибы хотят провести через полгода выборы для создания постоянного кабинета
Талибы хотят провести через полгода выборы для создания постоянного кабинета
9 сентября 2021 г. 13:20
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной
9 сентября 2021 г. 12:23
Япония рассматривает возможность сокращения карантина для вакцинированных иностранцев
Япония рассматривает возможность сокращения карантина для вакцинированных иностранцев
9 сентября 2021 г. 12:00
Байден предложит провести международный саммит по реагированию на пандемию
Байден предложит провести международный саммит по реагированию на пандемию
9 сентября 2021 г. 10:56
На Филиппинах ущерб от тайфуна Джолина составил 3,8 млн долларов
На Филиппинах ущерб от тайфуна "Джолина" составил 3,8 млн долларов
9 сентября 2021 г. 09:48
Президент Колумбии заявил о планирующихся атаках на полицейские посты
Президент Колумбии заявил о планирующихся атаках на полицейские посты
9 сентября 2021 г. 08:26
США призвали мировое сообщество к единству в отношении политики властей Афганистана
США призвали мировое сообщество к единству в отношении политики властей Афганистана
9 сентября 2021 г. 07:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi