Бывшего вице-президента Сирии приговорили к четырем годам тюрьмы

Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, который приходится дядей нынешнему лидеру страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.
В середине 2020 года первая инстанция приговорила Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание средств, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских госсредств с момента побега из страны в 1983-1984 годах и до 2016 года.
Апелляционная инстанция также согласилась с вынесенными в 2020 году обвинениями в "отмывании средств в составе организованной группы" и "налоговых нарушениях".