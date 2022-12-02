Бывшего вице-мэра Чанчжоу приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки

Бывший вице-мэр и начальник Управления общественной безопасности города Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу) Ду Жунлян приговорен к 13 годам тюремного заключения за взятки. Соответствующее решение вынес в пятницу Народный суд средней ступени города Сюйчжо

Бывший вице-мэр и начальник Управления общественной безопасности города Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу) Ду Жунлян приговорен к 13 годам тюремного заключения за взятки. Соответствующее решение вынес в пятницу Народный суд средней ступени города Сюйчжоу (восточная провинция Цзянсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Судом было доказано, что с 2003 по 2021 год бывший чиновник, занимавший несколько ответственных государственных постов, использовал свое служебное положение в целях получения личной выгоды. Ду Жунлян оказывал сторонним организациям за вознаграждение услуги по решению различных деловых вопросов. В общей сложности бывший чиновник получил взяток на сумму свыше 13,8 млн юаней (1,9 млн долларов).

Осужденный признал вину в зале суда. Все незаконно нажитые им активы были конфискованы в пользу государства. Суд также оштрафовал бывшего чиновника на 1,4 млн юаней (200 тыс. долларов).

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, получая вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.