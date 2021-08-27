Бывшего вице-канцлера Австрии осудили за коррупцию

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе был приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно по делу о коррупции, связанному со скандалом "Ибица-гейт".

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе был приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно по делу о коррупции, связанному со скандалом "Ибица-гейт".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

"Хронология событий не оставляет места для сомнений", - приводит AFP слова судьи Клаудии Моравек-Лойдольт после судебного заседания.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некой русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре прошлого года досрочных парламентских выборов в Австрии. Следственная комиссия "Ибица" при прокуратуре Австрии с конца мая 2019 года ведет расследование и пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи.