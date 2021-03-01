Бывшего президента Франции приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию

Суд Парижа признал бывшего президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM из здания парижского Дворца правосудия.

Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения.

Проходившие по делу двое других подсудимых - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.