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Бывшего президента Франции приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию

Бывшего президента Франции приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию Суд Парижа признал бывшего президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием
Другие страны
1 марта 2021 г. 17:29
Бывшего президента Франции приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM из здания парижского Дворца правосудия.

Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения.

Проходившие по делу двое других подсудимых - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

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