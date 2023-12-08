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Бывшего премьер-министра Бурунди приговорили к пожизненному заключению

Бывшего премьер-министра Бурунди приговорили к пожизненному заключению Верховный суд Бурунди приговорил бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони к пожизненному лишению свободы.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 21:11
Бывшего премьер-министра Бурунди приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Бурунди приговорил бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони к пожизненному лишению свободы.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По его данным, Буньони предъявлены обвинения в попытке совершения государственного переворота и создании угрозы жизни президенту.

Буньони был смещен с поста премьера 7 сентября 2022 года распоряжением президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Политик занимал премьерское кресло чуть более двух лет. Ндайишимийе объяснил свое решение тем, что влиятельные должностные лица в правительстве Буньони планировали государственный переворот. Однако с тех пор глава государства не раскрывал подробностей произошедшего.

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