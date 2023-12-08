Бывшего премьер-министра Бурунди приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Бурунди приговорил бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони к пожизненному лишению свободы.

Верховный суд Бурунди приговорил бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони к пожизненному лишению свободы.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По его данным, Буньони предъявлены обвинения в попытке совершения государственного переворота и создании угрозы жизни президенту.

Буньони был смещен с поста премьера 7 сентября 2022 года распоряжением президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Политик занимал премьерское кресло чуть более двух лет. Ндайишимийе объяснил свое решение тем, что влиятельные должностные лица в правительстве Буньони планировали государственный переворот. Однако с тех пор глава государства не раскрывал подробностей произошедшего.