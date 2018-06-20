Бывшего премьера Кыргызстана арестовали по подозрению в коррупции

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Суд в Кыргызстане избрал арест в качестве меры пресечения для экс-премьер-министра республики Жанторо Сатыбалдиева, которого Госкомитет нацбезопасности страны обвиняет в причастности к коррупции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба ГКНБ страны.

"Сатыбалдиеву предъявлено обвинение по ст. 30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек". Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия", - говорится в сообщении.