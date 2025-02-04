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Бывшего канцлера Германии госпитализировали

Бывшего канцлера Германии госпитализировали Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 13:13
Бывшего канцлера Германии госпитализировали

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован из-за диагностированного у него эмоционального выгорания.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на заявление лечащего врача Шрёдера.

"Господин Шрёдер страдает тяжелым синдромом эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и резко выраженной нехватки энергии. Также наблюдаются трудности с концентрацией внимания и памятью, а также нарушения сна", - отметил врач.

Состояние политика, по его словам, настолько плохое, что он отправился на клиническое лечение по совету врача.

Адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер подтвердил эту информацию агентству DPA.

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