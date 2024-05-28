Бывшего главу разведслужбы Нидерландов рассматривают на пост премьера страны

Бывший глава службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дик Схоф рассматривается на пост премьер-министра этой страны.
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Ранее, помимо службы общей разведки, которой он руководил на протяжении года, Схоф возглавлял контртеррористическое управление Нидерландов и также работал в голландском управлении по миграции, функционирующем при Минюсте. Ему 67 лет.
Четыре голландские партии ведут переговоры о кандидатуре на пост премьер-министра с прошлой недели. "Партия за свободу" Герта Вилдерса, одержавшая верх на выборах еще в 2023 году, а также "Народная партия за свободу и демократию", "Новый общественный договор" и "Фермерско-гражданское движение" договорились сформировать коалиционное правительство и, по информации издания, согласовали кандидатуру Схофа на пост премьера.
Теперь участники переговоров ведут консультации по поводу состава будущего кабинета министров, отмечается в сообщении.