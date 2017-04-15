Бывшего главу МИД Египта приговорили к 7 годам тюрьмы

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира приговорил бывшего министра иностранных дел Египта Хабиба аль-Адли к семи годам тюрьмы за присвоение госсредств.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, приговор был вынесен 15 апреля.

Согласно информации, бывший министр также обязан оплатить штраф в размере 196 млн египетских фунтов (порядка 11 млн долларов США). Вместе с аль-Адли к тюремному заключению также приговорены еще два бывших чиновника МВД.

Хабиб аль-Адли был оправдан по всем предыдущим судебным процессам, в том числе, за причастность к убийству демонстрантов в январе 2011 года. Вынесенный в субботу, 15 апреля, приговор также может быть оспорен в суде высшей инстанции.

Отметим, что Хабиб аль-Адли занимал пост главы МИД Египта в эпоху Хосни Мубарака.