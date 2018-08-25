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    Бывшего чиновника администрации Обамы арестовали за домогательства

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке арестовали бывшего директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Томаса Фридена по обвинению в домогательствах.

    Как передает Report, по информации телеканала ABC, 55-летняя женщина, чьё имя не раскрывается, обратилась в полицию, рассказав, что Фриден к ней приставал. Инцидент произошёл в октябре прошлого года, уже после того, как чиновник оставил госслужбу.

    В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

    Томас Фриден возглавлял Центры по контролю и профилактике заболеваний с 2009 года, начиная с первого президентского срока Барака Обамы. Он покинул пост сразу же после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.

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