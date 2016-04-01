Бывшая жена лидера ИГ заявила о желании жить в Европе

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Бывшая жена лидера группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади —Саджа ад-Дулейми заявила, что хотела бы перебраться в Европу вместе с дочерью. Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом она рассказала в интервью шведскому телеканалу Expressen TV.

"Я хочу жить в одной из европейских, а не арабских стран. Я хочу, чтобы мои дети жили и получали образование. Даже если мать была замужем за Абу Бакром аль-Багдади, террористом, то неужели ребенок виноват в этом?" — заявила 28-летняя ад-Дулейми.

Она напомнила, что рассталась с аль-Багдади и не имеет ничего общего с терроризмом: "Мы разведены. Я ушла от него, а не наоборот", — подчеркнула она.

Саджа ад-Дулейми прожила в браке с аль-Багдади всего три месяца, однако она считается одной из самых известных его жен. За свое влияние среди террористов она получила прозвище Халифесса. Не скрывая лица под хиджабом, она публично призывала женщин со всего мира примыкать к ИГ.