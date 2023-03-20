Бывшая пресс-секретарь Белого дома выпустила собственное политическое ток-шоу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в воскресенье вышла в эфир телеканала MSNBC со своим собственным политическим ток-шоу.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в воскресенье вышла в эфир телеканала MSNBC со своим собственным политическим ток-шоу.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Первыми гостями Псаки стали лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Накануне выхода передачи Псаки дала интервью телеканалу MSNBC, в котором заявила, что "хотела бы, чтобы люди, смотря это шоу, узнавали что-то новое о каком-либо известном им событии или человеке", а также "узнавали о ранее незнакомых им вещах".

Псаки, известная резонансными высказываниями. Она покинула пост пресс-секретаря Белого дома в мае прошлого года. В сентябре стало известно, что она начала работу на телевидении и готовит собственное шоу. У нее уже есть опыт работы на телевидении - с 2017 по 2020 год она была политическим экспертом на телеканале CNN.