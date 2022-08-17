Бывшая колония обвинила Францию в поддержке террористов

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Франция снабжает террористов оружием, в связи с чем он призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Франция снабжает террористов оружием, в связи с чем он призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает французская радиостанция RFI, ссылаясь на письмо министра африканской страны в Совбез.

Как передает радиостанция, дипломат в своем послании обратил внимание на случаи, которые назвал «неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали» со стороны сил Франции. Так, по его словам, истребители, вертолеты и беспилотники пролетали над страной «без разрешения» властей. Как указал Диоп, с начала этого года было зафиксировано порядка 50 случаев. Также он заявил о «шпионской деятельности», а также случаях «сбрасывания грузов» французской армией.

«По словам министра Диопа, Мали располагает «рядом доказательств», подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо «использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок» и «сбрасывания им оружия и боеприпасов»... В своем письме глава малийского внешнеполитического ведомства призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — сказано в сообщении.

Также Диоп отметил в своем письме, что «в случае сохранения этой позиции, подрывающей стабильность и безопасность» Мали, государство «оставляет за собой право прибегнуть к самообороне».