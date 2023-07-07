Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов для артиллерии и танков в Украине

Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 млн евро. Часть из них будет передана Украине.

Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 млн евро. Часть из них будет передана Украине.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europäische Sicherheit und Technik.

5 июля федеральное Министерство обороны и Министерство финансов Германии представили ответственным комитетам для принятия решения девять предложений на закупку боеприпасов.

Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.

Закупки преимущественно предназначены для Украины или вместо боеприпасов, поставляемых в Украину. Для Украины предназначено боеприпасов на сумму 203,1 млн евро.