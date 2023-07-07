Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов для артиллерии и танков в Украине

Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 млн евро. Часть из них будет передана Украине.
Как передает
5 июля федеральное Министерство обороны и Министерство финансов Германии представили ответственным комитетам для принятия решения девять предложений на закупку боеприпасов.
Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.
Закупки преимущественно предназначены для Украины или вместо боеприпасов, поставляемых в Украину. Для Украины предназначено боеприпасов на сумму 203,1 млн евро.