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Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов для артиллерии и танков в Украине

Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов для артиллерии и танков в Украине Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 млн евро. Часть из них будет передана Украине.
Другие страны
7 июля 2023 г. 19:54
Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов для артиллерии и танков в Украине

Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 млн евро. Часть из них будет передана Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europäische Sicherheit und Technik.

5 июля федеральное Министерство обороны и Министерство финансов Германии представили ответственным комитетам для принятия решения девять предложений на закупку боеприпасов.

Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.

Закупки преимущественно предназначены для Украины или вместо боеприпасов, поставляемых в Украину. Для Украины предназначено боеприпасов на сумму 203,1 млн евро.

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