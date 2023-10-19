Бюджетный комитет Бундестага выделил €4,4 млрд на проекты закупок для ВС ФРГ

Бюджетный комитет Бундестага (парламент ФРГ) одобрил выделение дополнительных €4,4 млрд на проекты закупок и развития для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).

Бюджетный комитет Бундестага (парламент ФРГ) одобрил выделение дополнительных €4,4 млрд на проекты закупок и развития для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).

Как передает Report , об этом пишет агентство DPA со ссылкой на Минобороны страны.

По его информации, глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус назвал это "явным признаком меняющейся эпохи". Самый крупный из недавно одобренных проектов касается закупки системы противоракетной обороны Arrow 3 у Израиля на сумму около €4 млрд из специального фонда для модернизации ВС ФРГ в размере €100 млрд.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта 2023 года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.