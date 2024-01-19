Бюджетный комитет Бундестага принял госбюджет на 2024 год

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере около €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере около €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, после нескольких недель политической борьбы и непростых решений по жесткой экономии федеральный бюджет на текущий год принят. Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель) должны принять окончательное решение по этому вопросу в начале февраля.

Отметим, что 13 декабря 2023 года после длительных переговоров правительство Германии в целом согласовало проект бюджета на 2024 год. Власти оказались в непростой ситуации в связи с вердиктом Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь кабмину приходится изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.