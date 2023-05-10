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Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку 50 БМП Puma для Бундесвера

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку 50 БМП Puma для Бундесвера Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил закупку еще 50 боевых машин пехоты (БМП) Puma для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). В среду политики одобрили программу вооружений, на которую правительство ФРГ намерено потратить около €1,5 млрд.
Другие страны
10 мая 2023 г. 19:28
Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку 50 БМП Puma для Бундесвера

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил закупку еще 50 боевых машин пехоты (БМП) Puma для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). В среду политики одобрили программу вооружений, на которую правительство ФРГ намерено потратить около €1,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информагентство DPA.

По его информации, правящая коалиция "Светофор" (СвДП) считает, что закупка БМП важна для модернизации ВС Германии, даже если еще предстоит устранить проблемы с боевой техникой. "Закупка второй партии Puma сопряжена со значительными финансовыми рисками. Система также не была полностью протестирована технически. Тем не менее заказ должен быть размещен сейчас, чтобы закрыть пробелы в оснащении Бундесвера", - сказал член бюджетного комитета Себастьян Шефер.

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