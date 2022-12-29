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Бюджет Вооруженных сил Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории

Бюджет Вооруженных сил Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории Оборонный бюджет Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории страны, достигнув показателя в 2,7 млрд евро.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 06:25
Бюджет Вооруженных сил Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории

Оборонный бюджет Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории страны, достигнув показателя в 2,7 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр обороны республики Клаудиа Таннер в своем послании к военнослужащим по итогам года.

"24 февраля 2022 года стало поворотным моментом в истории политики безопасности во всем мире. В результате многим странам пришлось реорганизовать свою политику. Для Австрии это означает прежде всего защиту вечного нейтралитета. Мы можем гордиться тем, что наконец-то смогли подготовить армию к вызовам 21-го века с самым высоким бюджетом в истории и выделением €16 млрд на оборону в следующие четыре года", - приводит текст заявления Таннер пресс-служба австрийского оборонного ведомства.

Объем оборонного бюджета Австрии за 2022 год составляет €2,7 млрд. В 2023 году он должен быть увеличен до 3,38 млрд. Правительство страны планирует довести его до показателя в 5,25 млрд к 2027 году, тогда он достигнет 1,5% от ВВП республики.

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