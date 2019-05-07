Бюджет РФ потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

Потери российского бюджета из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 млрд рублей в 2018 году.

Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет министерства финансов, передает Report.

Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.

По информации "Известий", общая стоимость заключенных заказов по госзакупкам составила в прошлом году 6,8 трлн рублей. Таким образом, потери из-за нарушений достигают чуть более 2%. Кроме того, как следует из опубликованной газетой инфографики Минфина, 40% закупок "развалились, потому что на них в итоге претендовал один участник"