Бюджет ООН на следующие 2 года составит почти 5,4 млрд долларов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Бюджет ООН на ближайшие два года составит 5,395 миллиарда долларов, итоговый документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН.

Как передает Report, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш изначально запросил более 5,4 миллиарда долларов на следующие два года.

Предварительные дебаты проводились в Пятом комитете ГА ООН по административным и бюджетным вопросам.

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов ООН на следующий год, США, несмотря на критику эффективности трат всемирной организации, снова внесут 22% от указанной суммы. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай - 9,6% и 7,9%, соответственно. На Россию приходится около 3% бюджета всемирной организации.