Бутик Louis Vuitton в Париже во второй раз обокрали

Неизвестные обокрали бутик Louis Vuitton в Париже, протаранив витрину магазина на машине.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в бутике, расположенном на бульваре Сен-Жермен в Латинском квартале.
"Преступники на автомобиле протаранили витрину и на том же автомобиле уехали с украденным товаром. Начато расследование", - сообщил источник в полиции.
Сообщается, что в машине находились несколько человек. Они скрылись с места преступления, полиции пока не удалось их поймать. Объем ущерб пока не определен.
В конце сентября этот же бутик уже был ограблен. Злоумышленники выломали дверь и разбили витрину, скрывшись с сотней украденных вещей.