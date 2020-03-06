Бутан закрыл границу для туристов из-за коронавируса

Власти Бутана ввели двухнедельный запрет на въезд туристов в страну после обнаружения первого заболевшего на территории королевства. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения этой страны.

"Правительство введет двухнедельное ограничение на въезд всех туристов, оно вступит в силу немедленно. Это делается для того, чтобы обеспечить строгий мониторинг, оценку источников инфекции и смягчить ситуацию. Кроме того, все международные конференции и семинары, которые должны состояться в стране в течение двух недель, также откладываются", - говорится в заявлении.

Правительство Бутана примет решение о продлении или снятии ограничений по истечению двух недель, отметило министерство.Ранее коронавирус обнаружен у 76-летнего жителя Соединенных Штатов Америки, прилетевшего из Индии.

Заболевший мужчина прибыл в Бутан 2 марта. Вместе с американцем на борту самолета было еще 11 человек, все они находятся на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название СOVID-2019.