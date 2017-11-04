Буш-старший назвал Трампа хвастуном

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джордж Буш-старший считает нынешнего американского лидера Дональда Трампа хвастуном.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Мне он не нравится. Я не много знаю о нём, но знаю, что он хвастун. И я не в восторге от того, что он является лидером", - сказал Буш старший в разговоре с Марком Апдергрувом, который последний изложил в своей новой книге "Последние республиканцы".

Ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что Трамп является самым опасным главой государства за всю историю страны.