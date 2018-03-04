Буря в США сломала дерево, посаженное 227 лет назад Джорджем Вашингтоном - FOTO - ФОТО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальной странице в Facebook поместья Вашингтона Маунт-Вернон (штат Вирджиния), где и росло хвойное дерево.

"Сегодня (в пятницу) сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона", - говорится на странице поместья, которое сейчас стало одним из главных исторических мест страны, там разбит целый музейный комплекс.