Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель.

Как передает Report , об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита в соцсети X.

"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", - написал он.

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах этих трех государств. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки.