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Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны

Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 23:44
Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель.

Как передает Report, об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита в соцсети X.

"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", - написал он.

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах этих трех государств. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки.

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Версия на азербайджанском языке Burkina Faso, Mali və Niger kollektiv müdafiə təşkilatı yaradıb

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