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Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили объединиться в конфедерацию

Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили объединиться в конфедерацию В Ниамее проходит I саммит Альянса государств Сахеля (АГС), в работе которого принимают участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Другие страны
6 июля 2024 г. 21:53
Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили объединиться в конфедерацию

Власти трех западноафриканских стран - Буркина-Фасо, Мали и Нигера - приняли решение сформировать Конфедерацию государств Сахеля.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление лидеров этих государств.

В заявлении говорится, что три страны "решили сделать еще один шаг к большей интеграции".

"С этой целью они заключили договор о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером", - сказано в документе, выдержку из которого приводит агентство.

Это произошло по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, в работе которого приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

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