Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили объединиться в конфедерацию

Власти трех западноафриканских стран - Буркина-Фасо, Мали и Нигера - приняли решение сформировать Конфедерацию государств Сахеля.
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В заявлении говорится, что три страны "решили сделать еще один шаг к большей интеграции".
"С этой целью они заключили договор о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером", - сказано в документе, выдержку из которого приводит агентство.
Это произошло по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, в работе которого приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.