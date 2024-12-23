Буркина-Фасо, Мали и Нигер приводят свои армии в максимальную боеготовность

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые входят в конфедерацию "Альянс государств Сахеля" (АГС), приняли решение привести свои силы обороны и безопасности в максимальную боевую готовность.

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые входят в конфедерацию "Альянс государств Сахеля" (АГС), приняли решение привести свои силы обороны и безопасности в максимальную боевую готовность.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал AES Info, об этом говорится в декларации руководителей трех стран, входящих в АГС, которую подписал президент переходного периода Мали, председатель конфедерации АГС Ассими Гоита.

"Коллегия глав государств с большим вниманием следит за обманными маневрами, инициированными французской хунтой, заявляющей о закрытии своих военных баз в некоторых африканских странах, чтобы заменить их менее заметным механизмом, но преследующим ту же неоколониальную цель", - отмечается в документе.

Отметим, что 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля - региональную организацию коллективной обороны. Согласно учредительному документу, "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы". Главы государств-членов намеревались "создать африканское пространство суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики".