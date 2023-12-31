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Буркина-Фасо изменила статус французского языка на рабочий

Буркина-Фасо изменила статус французского языка на рабочий Переходная национальная ассамблея Буркина-Фасо приняла поправку к конституции, устанавливающую английский и французский языки в качестве рабочих и закрепляющую статус официальных за национальными языками.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 10:11
Буркина-Фасо изменила статус французского языка на рабочий

Переходная национальная ассамблея Буркина-Фасо приняла поправку к конституции, устанавливающую английский и французский языки в качестве рабочих и закрепляющую статус официальных за национальными языками.

Как передает Report, об этом сообщает буркинийское агентство AIB.

В результате принятия поправки французский язык теряет свой статус официального языка в пользу национальных языков, в то время как английский приобретает статус рабочего в администрации Буркина-Фасо.

"Закрепление национальных языков в качестве официальных - это глубокое стремление народа, и правительство, подводя итог, убеждено, что народ не может развиваться на языке других", - отмечается в документе, на который ссылается агентство.

Кроме того, эта мера обеспечивает более широкое вовлечение населения в общественную жизнь. Согласно поправке, национальные языки станут инструментом общения в сферах образования, юстиции и государственного управления.

В Буркина-Фасо распространено более 60 национальных языков, на которых говорит около 90% населения. Наиболее распространенными из них являются мооре, диула, бисса, дагара, фулфульде, гурманчема.

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