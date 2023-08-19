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Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты в Нигере

Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты в Нигере Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии.
Другие страны
19 августа 2023 г. 06:06
Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты в Нигере

Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии.

Как передает Report со ссылкой на нигерский телеканал RTN, размещая свою авиацию в Нигере, Буркина-Фасо и Мали "претворяют в жизнь свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности" с Нигером. Это сделано, чтобы "дать отпор любому виду агрессии против Нигера".

RTN также сообщил, что в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера "с целью завершения составления плана по отражению трусливой и противоправной агрессии, задуманной Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS)".

Телеканал отмечает, что эта встреча офицеров трех братских стран отражает волю лидеров трех государств "защитить Нигер и его народ от любых видов агрессии". RTN подчеркивает, что ось Бамако - Уагадугу - Ниамей - "это пример солидарности, дружбы и, самое главное, братства".

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Версия на азербайджанском языке Burkina Faso və Mali öz döyüş təyyarələrini Nigerdə ​​yerləşdirib

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