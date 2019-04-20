​Бури на юге США привели к гибели пяти человек

Бури на территории южных штатов США привели к гибели пяти человек.

Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее телекомпания CNN сообщала о трех погибших. Всего же в общей сложности три человека погибли в Миссисипи, один - в Алабаме и один - во Флориде.

Изначально стихия бушевала в трех штатах - Флориде, Алабаме и Джорджии. Однако, как сообщает AP, торнадо ожидаются также в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины и Вирджинии.