​Бургомистра Брюгге ранили ножом

Дирк де Фау https://report.az/storage/news/35c1c44be51589f30f2c31d961a430f0/a5a83e95-26f0-4d6e-9f91-f31720d3d6b4_292.jpg

Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения.

Как передает Report, об этом сообщила бельгийская газета Le Soir.

По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.

Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.

Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.

Сообщается также, что подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.