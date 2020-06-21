​Бургомистра Брюгге ранили ножом

Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения.
Как передает Report, об этом сообщила бельгийская газета Le Soir.
По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.
Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.
Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.
Сообщается также, что подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.