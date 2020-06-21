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Бургомистра Брюгге ранили ножом

​Бургомистра Брюгге ранили ножом

Дирк де Фау

Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения.

Как передает Report, об этом сообщила бельгийская газета Le Soir.

По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.

Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.

Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.

Сообщается также, что подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.

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