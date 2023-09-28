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Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR

Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR Бундесвер закупит у оборонного концерна Rheinmetall 13 разведывательных беспилотников LUNA NG HUSAR, следует из пресс-релиза ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 20:42
Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR

Бундесвер закупит у оборонного концерна Rheinmetall 13 разведывательных беспилотников LUNA NG HUSAR, следует из пресс-релиза ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Армия Германии получит новую беспилотную разведывательную систему средней дальности. Президент федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера подписал сегодня с компанией Rheinmetall Technical Publications GmbH соответствующий договор о внесении изменений в контракт на закупку в общей сложности 13 разведывательных систем HUSAR", - говорится в пресс-релизе ведомства.

С 2025 года бундесвер получит в общей сложности двенадцать серийных и одну учебную систему. Система состоит из пяти разведывательных беспилотников с максимальной взлетной массой 110 кг каждый, двух наземных станций управления, двух пусковых установок, двух радио-мачт, оборудования для техобслуживания и трех транспортных платформ.

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