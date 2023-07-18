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Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку боеприпасов на сумму €1,3 млрд

Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку боеприпасов на сумму €1,3 млрд Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) заключил контракт с германским оборонным концерном Rheinmetall на поставку нескольких сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 1,3 млрд евро.
Другие страны
18 июля 2023 г. 12:23
Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку боеприпасов на сумму €1,3 млрд

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) заключил контракт с германским оборонным концерном Rheinmetall на поставку нескольких сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 1,3 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

Причиной заключения контракта, как указали в концерне, стала необходимость пополнения запасов Бундесвера на фоне конфликта в Украине. "Бундесвер только что разместил крупный заказ на служебные и учебные артиллерийские боеприпасы на сумму около 1,3 млрд евро, включая налог на добавленную стоимость", - отмечается в сообщении. "Rheinmetall получил новый рамочный контракт на поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, а существующий рамочный контракт был расширен. Всего в комплект поставки входит несколько сотен тысяч боеприпасов различных типов, включая взрыватели и метательные заряды", - сообщили в концерне. Новый рамочный контракт рассчитан до 2029 года.

Ожидается, что первая поставка стоимостью 127 млн евро состоится в ближайшее время.

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Версия на английском языке Bundeswehr orders ammo in 1.3 bln eur Rheinmetall deal

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