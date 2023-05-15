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Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma

Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma Минобороны ФРГ заключило контракт на производство 50 боевых машин пехоты Puma на более чем миллиард евро с двумя оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.
Другие страны
15 мая 2023 г. 21:09
Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma

Минобороны ФРГ заключило контракт на производство 50 боевых машин пехоты Puma на более чем миллиард евро с двумя оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Как передает Report, об этом сообщили в Rheinmetall.

"Два ведущих производителя военной техники, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, получили заказ на производство еще 50 боевых машин пехоты Puma. С учетом налога на добавленную стоимость, общая стоимость заказа составляет 1,087 миллиарда евро", - сказано в заявлении.

Отмечается, что €574 млн получит KMW, а €501 млн - Rheinmetall Landsysteme GmbH, выступающие субподрядчиками данного проекта.

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