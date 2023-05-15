Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma

Минобороны ФРГ заключило контракт на производство 50 боевых машин пехоты Puma на более чем миллиард евро с двумя оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Минобороны ФРГ заключило контракт на производство 50 боевых машин пехоты Puma на более чем миллиард евро с двумя оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Как передает Report, об этом сообщили в Rheinmetall.

"Два ведущих производителя военной техники, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, получили заказ на производство еще 50 боевых машин пехоты Puma. С учетом налога на добавленную стоимость, общая стоимость заказа составляет 1,087 миллиарда евро", - сказано в заявлении.

Отмечается, что €574 млн получит KMW, а €501 млн - Rheinmetall Landsysteme GmbH, выступающие субподрядчиками данного проекта.