Бундесвер впервые провел испытания, в ходе которых сбил БПЛА из лазерного оружия

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) впервые успешно провел испытания, в ходе которых из лазерного оружия были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) впервые успешно провел испытания, в ходе которых из лазерного оружия были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Die Welt.

По ее информации, впервые во время испытаний высокоэнергетического лазерного оружия германский военный корабль Sachsen поразил несколько беспилотников на близком и дальнем расстоянии. Испытания, как пишет издание, проходили на побережье Балтийского моря перед военным полигоном Путлос еще в августе, однако об этом стало известно только сейчас. При этом уточняется, что ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем - компания MBDA не сообщила никаких подробностей, таких как количество и размер боевых дронов.

"Первые испытания прошли успешно", - заявил глава представительства MBDA в Германии Томас Готтшильд в интервью Die Welt.