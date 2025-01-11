Бундесвер создает четвертую дивизию для защиты важных объектов внутри ФРГ

Отдельная, уже четвертая дивизия будет создана в сухопутных войсках Германии для защиты важных объектов на территории страны.

Отдельная, четвертая, дивизия будет создана в сухопутных войсках Германии для защиты важных объектов на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Новая дивизия по защите тыла будет состоять как из активных военных, так и резервистов и подчиняться единому командованию. Она будет развернута частично. Как планируется, подразделение поступит в распоряжение сухопутных войск к 1 апреля.

В задачи нового подразделения войдет охрана таких объектов инфраструктуры, как порты, вокзалы и логистические центры, трубопроводы, дороги, предназначенные для перемещения военных колонн, мосты и транспортные узлы, а также защита цифровой инфраструктуры.

В 2024 году министр обороны ФРГ Борис Писториус отдал распоряжение на счет реструктуризации Бундесвера в связи с изменением ситуации с безопасностью и назревшей необходимостью быть в состоянии готовности вести войну.