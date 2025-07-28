Бундесвер рассчитывает к 2029 году получить первые дальнобойные беспилотники

Командование Бундесвера хочет поставить на вооружение беспилотники дальнего радиуса действия, которые смогут атаковать цели далеко на территории потенциального противника.

Командование Бундесвера хочет поставить на вооружение беспилотники дальнего радиуса действия, способные атаковать цели далеко на территории потенциального противника.

Как передает Report, об этом сообщают немецкие СМИ.

"Бундесвер хочет закупить беспилотники, которые смогут поражать цели в глубине неприятельской территории <...> Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно лететь к своим целям и, по возможности, избегать обнаружения", - информирует издание.

Первые поставки этих вооружений ожидаются к 2029 году.

Три консорциума работают над созданием концепции такого летательного аппарата - Rheinmetall, Airbus и Helsing.