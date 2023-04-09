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Бундесвер намерен закупить дополнительные средства подавления дронов

Бундесвер намерен закупить дополнительные средства подавления дронов Вооруженные силы Германии планируют закупить дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в связи с увеличением количества случаев появления БПЛА над объектами бундесвера.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 08:40
Бундесвер намерен закупить дополнительные средства подавления дронов

Вооруженные силы Германии планируют закупить дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в связи с увеличением количества случаев появления БПЛА над объектами бундесвера.

Как передает Report, об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности республики.

По ее информации, в последние месяцы фиксировались полеты подозрительных беспилотников в тех местах, где проводится обучение украинских военнослужащих. ВС ФРГ используют специальные средства подавления дронов HP47.

По данным журнала Der Spiegel, бундесвер начал закупать новые средства такого типа ввиду случаев обнаружения подозрительных дронов прошлым летом. Как передает издание, процесс закупок необходимо ускорить, поскольку имеющихся в наличии спецсредств подавления слишком мало.

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