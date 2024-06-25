Бундесвер намерен заключить контракты на 15 млрд евро на производство более 2 млн снарядов

Министерство обороны Германии планирует заключить контракты на сумму 15 млрд евро с двумя оборонными предприятиями на производство 2,35 млн боеприпасов.

Министерство обороны Германии планирует заключить контракты на сумму 15 млрд евро с двумя оборонными предприятиями на производство 2,35 млн боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, соответствующий запрос был направлен министерством обороны совместно с министерством финансов в бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ). Речь идет о предприятии Diehl Defence и норвежском концерне Raufoss Nammo.

Первоначально планируется заключить контракт в 1,31 млрд евро на производство 200 тыс. 155-миллиметровых снарядов, которые должны будут покрыть нехватку боеприпасов на складах Бундесвера до 2030 года.

Расходы по нему должны быть покрыты из оборонного бюджета, а также из специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму 100 млрд евро.