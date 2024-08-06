Бундесвер готовится к эвакуации граждан ФРГ из Ливана из-за эскалации

Бундесвер (ВС ФРГ) готовится к масштабной операции по эвакуации граждан Германии из Ливана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Бундесвер (ВС ФРГ) готовится к масштабной операции по эвакуации граждан Германии из Ливана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, предпосылкой для этого является информация разведки, которая предполагает, что Иран нанесет ответный удар по Израилю на этой неделе. ВВС ФРГ уже несколько дней держат в состоянии готовности небольшой парк транспортных самолетов А400М и соответствующие экипажи для этого случая. После нескольких часов полета самолеты могут забрать немцев в Бейруте, высадить их на соседнем острове Кипр и снова отправиться в сторону ливанской столицы, отмечает журнал.

В настоящее время правительство ФРГ предполагает, что в Ливане находятся более 2 тыс. немцев. Представитель МИД ФРГ сообщил на брифинге, что в кризисном списке внешнеполитического ведомства зарегистрировались 2,1 тыс. человек. Однако в министерстве не исключают, что многие еще не подали сведения.

В целом, по разным оценкам, только в Ливане проживает до 200 тыс. человек с заграничными паспортами, большинство из которых - американцы, указывает Der Spiegel.